Лукашенко: Зеленский не смог справиться с давлением националистов на Украине

Москва20 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог справиться с давлением со стороны националистов на Украине, поделился мнением президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью каналу RT он рассказал, что Зеленский оказался не в силах переломить "национальный угар" в стране.

Он ее (политику Украины – прим. ред.) не изменил. Тот национальный угар, национализм, которому был подвержен украинский народ, он ее, эту политику, не переломил сказал Лукашенко

Белорусский лидер также добавил, что Зеленскому не хватило опыта: глава киевского режима не управлял многими процессами. Так, националисты взяли верх, а Зеленский "с этим не справился", подытожил президент.

Ранее глава информагентства News Front Константин Кнырик заявил, что националисты на Украине могут совершить вооруженный переворот. Это произойдет в том случае, если власти Киева пойдут на мирные договоренности.