Москва20 апрВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог справиться с давлением со стороны националистов на Украине, поделился мнением президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В интервью каналу RT он рассказал, что Зеленский оказался не в силах переломить "национальный угар" в стране.
Он ее (политику Украины – прим. ред.) не изменил. Тот национальный угар, национализм, которому был подвержен украинский народ, он ее, эту политику, не переломилсказал Лукашенко
Белорусский лидер также добавил, что Зеленскому не хватило опыта: глава киевского режима не управлял многими процессами. Так, националисты взяли верх, а Зеленский "с этим не справился", подытожил президент.
Ранее глава информагентства News Front Константин Кнырик заявил, что националисты на Украине могут совершить вооруженный переворот. Это произойдет в том случае, если власти Киева пойдут на мирные договоренности.