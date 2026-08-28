Посольство России в Сербии выразило соболезнования в связи со смертью Младича Посольство РФ в Сербии выразило соболезнования семье умершего Младича

Москва28 авг Вести.Российское посольство в Сербии выразило соболезнования семье бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в связи с его смертью.

27 августа генерал Ратко Младич скончался в тюрьме в Гааге на 85-м году жизни. В 2011 году его арестовали, а в ноябре 2017 года Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению.

В связи с кончиной генерала Ратко Младича выражаем искренние соболезнования его родным и близким говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в X

В МИД РФ выразили соболезнования в связи со смертью Младича и заявили, что его дело стало проявлением двойных стандартов и антисербского уклона международного трибунала по бывшей Югославии.

Международный трибунал по бывшей Югославии признал Младича виновным за военные преступления в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах, в том числе за геноцид мусульман в Сребренице в 1995 году, когда погибли около 8 тысяч человек. Суд также признал его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны из-за трехлетней осады Сараево, в результате которой погибли 11 тысяч жителей.

После приговора адвокаты Младича обжаловали решение суда. В Москве вердикт генералу называли предвзятым и политически мотивированным.