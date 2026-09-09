Москва9 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич после парламентских выборов может стать премьер-министром страны, а президентом – кто-то из его близких соратников. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил балканист, программный менеджер РСМД Милан Лазович.

По его словам, скорее всего, именно этот сценарий и будет реализован, если не произойдет каких-либо форс-мажоров от оппозиции, прежде всего, от движения "Студенческий список".

Все же необходимо осознавать, что он стал значительно сильнее, то есть это такая уже достаточно ощутимая политическая сила. Если смотреть, как это было два года назад, когда это все начиналось, то тогда это скорее было такое хаотичное движение студенческое, еще не подкрепленное ничем, без каких-то лидеров. Сейчас это более сформированная уже политическая сила, и, в принципе, она имеет шансы на конкуренцию, то есть результаты у правящей партии Вучича могут быть ниже. Вместе с тем, я думаю, что как бы на окончательный итог это не повлияет, и скорее всего президент Вучич станет премьер-министром, а президентом кто-то станет из его близких соратников. И таким образом, Александр Вучич сохранит всю полноту власти сказал он

Ранее руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) проголосовало за выдвижение действующего президента Александра Вучича кандидатом в премьер-министры на грядущих парламентских выборах.