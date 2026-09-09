Москва9 сен Вести.Политика маневрирования в Сербии при сохранении власти действующего президента Александра Вучича продолжится. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил балканист, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

По его словам, балансируя между Западом и Россией, Сербия извлекает экономические выгоды.

Я думаю, что политика маневрирования при сохранении власти Вучича продолжится стопроцентно. Даже если вдруг там допустить такой сценарий, что придет оппозиция в лице студентов, еще неизвестно, какие фигуры это будут, кто это будет. Я думаю, что и даже в таком случае эта политика балансирования тоже сохранится, поскольку Сербия находится в таком положении, что любой политик, если только не самый радикальный какой-то … будет придерживаться этой политики балансирования, поскольку это критически важно для Сербии, по-другому просто не выжить. То есть, если Сербия откажется от связей с Россией, это существенно скажется и экономически, и политически на ней сказал он

Ранее Милан Лазович заявил, что Александр Вучич после парламентских выборов может стать премьер-министром Сербии, а президентом страны - кто-то из его близких соратников.