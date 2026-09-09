Москва9 сен Вести.Главной отличительной чертой нынешней избирательной кампании в Сербии является то, что Социалистическая партия пойдет отдельным списком на выборы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил балканист, программный менеджер РСМД Милан Лазович.

Я бы назвал отличительной чертой нынешней кампании то, что сейчас Социалистическая партия Сербии, которая долгое время была младшим партнером Сербской прогрессивной партии, и они шли всегда дуэтом на выборы, сейчас Сербская Социалистическая партия Дачича пойдет отдельным списком на выборы, и это существенное отличие от прошлых кампаний. Но вместе с тем, Социалистическая партия не является какой-то жесткой оппозицией к нынешней власти, поэтому ее не следует рассматривать как угрозу сказал он

Ранее Милан Лазович заявил, что Александр Вучич после парламентских выборов может стать премьер-министром Сербии, а президентом страны – кто-то из его близких соратников.