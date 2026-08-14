Москва14 авг Вести.Президент Сербии Александр Вучич подвергается давлению со стороны ЕС уже не один год, и его согласие на визит Владимира Зеленского - это попытка ослабить напор со стороны объединения, заявил в интервью ИС "Вести" глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Вучич - очень опытный политик, приверженный курсу на евроинтеграцию. Однако на данном этапе Евросоюз над ним издевается и просто его шантажирует.

Они говорят: "Вы там давно уже в очереди стоите, но мы будем ускорять переговоры, когда выполните два основных требования. Первое: признайте независимость Косово. И второе: присоединяйтесь ко всем нашим действиям, решениям в отношении России". Он мужественно выдерживает это давление уже не один год. Мы Сербии продаем газ по очень льготным ценам и никогда ничего не требуем от Сербии. Кроме того, что будет неприемлемо, если сербские наши братья будут участвовать в вооружении киевского режима, и президент Вучич принял специальное решение, запрещающие подобные акции. А согласие на назойливые просьбы Зеленского быть принятым, ну, это вот отразило, наверное, намерение Александра Вучича немножко ослабить давление Евросоюза пояснил глава МИД РФ

Ранее генеральный директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович отметила, что встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Сербии Александром Вучичем в первую очередь была необходима Брюсселю, чтобы испортить русско-сербские отношения.