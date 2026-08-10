Политолог рассказала, зачем Зеленский на самом деле приехал к Вучичу

Названа настоящая цель визита Зеленского к Вучичу Политолог рассказала, зачем Зеленский на самом деле приехал к Вучичу

Москва10 авг Вести.Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Сербии Александром Вучичем в первую очередь была необходима Брюсселю, чтобы испортить русско-сербские отношения. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила генеральный директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

По ее словам, подписанные соглашения между Сербией и Украиной полностью бессмысленны и не учитывают нынешних реалий.

Это прямо говорит о том, что этот визит полностью бессмыслен. То есть, на самом деле, мне кажется, он был нужен Западу, прежде всего Брюсселю, чтобы постараться испортить сербско-русские отношения. И чтобы постараться привлечь Сербию к себе и на самом деле привлечь Сербию в этот конфликт сказала Трифкович

Встреча Вучича и Зеленского прошла 8 августа без широкой огласки из-за опасений сербского лидера по поводу реакции общества. По ее итогам был подписан меморандум по сотрудничеству в области здоровья животных и безопасности пищевых продуктов.

Вучич подчеркнул, что Сербия не встала на сторону Киева в конфликте с Россией и ничего не потеряла от проведенных переговоров.