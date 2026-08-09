Москва9 авг Вести.Встреча президента Сербии Александра Вучича и главы киевского режима Владимира Зеленского прошла без широкой огласки из-за опасений сербского лидера по поводу реакции общества, утверждает кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, Вучич сознательно избегал того, чтобы показывать Зеленского жителям Белграда.

Зеленского не было видно на улицах Белграда… Сербы не любят "Зеленого Гоблина" и дали об этом понять сказал Христофору в эфире своего YouTube-канала

Встреча прошла в здании правительственного центра "Палата Сербия", расположенного вдали от центральных улиц Белграда. По итогам переговоров Вучич подчеркнул, что Сербия не встала на сторону Киева в конфликте с Россией и ничего не потеряла от проведенных переговоров.