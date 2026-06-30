Москва30 июн Вести.Евроинтеграционный вектор Сербии останется неизменным, даже если президент Александр Вучич покинет свой пост. Об этом рассказала ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

По ее словам, Евросоюз – нормативная империя, пытаясь через нормы и институты зацикливать на себе страны, не являющиеся членами союза.

Говоря о Вучиче и его такой политике сближения с Евросоюзом и отдаления от России, что мы наблюдаем последние годы, она продолжится. В данном случае даже если представить, вот представить совершенно невозможное, с моей точки зрения. Может быть, я ошибаюсь, конечно, что он уйдет все равно евроинтеграционный вектор он определен во всех стратегических документах Сербии. Здесь вот ничего не надо гадать, нужно читать документы. Более того, ЕС – это нормативная империя, и она пытается вот этими нормами, правом, институтами зацикливать все на себя, даже если страна не является членом Европейского Союза. По-моему, мы некоторое время назад с вами обсуждали возможность, например, безвизового режима введения Сербии для россиян. Это тоже вот из этой серии. То есть, в этом году мы не будем вводить, в следующем, мы и введем, потому что нас об этом просит Европейский Союз, и мы туда направляемся пояснила Пономарева

Эксперт добавила, что Сербия может продолжать сотрудничать с Китаем, ОАЭ и Россией по тем вопросам, которые не пересекаются с европейской повесткой.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что Вучич сделал стратегический выбор для Сербии. Сербия проанализировала результаты выборов в других странах и решила, что в условиях политической турбулентности ей необходимо сохранить нынешнее положение, не допуская влияния внешних игроков.