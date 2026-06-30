Москва30 июнВести.Евроинтеграционный вектор Сербии останется неизменным, даже если президент Александр Вучич покинет свой пост. Об этом рассказала ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.
По ее словам, Евросоюз – нормативная империя, пытаясь через нормы и институты зацикливать на себе страны, не являющиеся членами союза.
Говоря о Вучиче и его такой политике сближения с Евросоюзом и отдаления от России, что мы наблюдаем последние годы, она продолжится. В данном случае даже если представить, вот представить совершенно невозможное, с моей точки зрения. Может быть, я ошибаюсь, конечно, что он уйдет все равно евроинтеграционный вектор он определен во всех стратегических документах Сербии. Здесь вот ничего не надо гадать, нужно читать документы. Более того, ЕС – это нормативная империя, и она пытается вот этими нормами, правом, институтами зацикливать все на себя, даже если страна не является членом Европейского Союза. По-моему, мы некоторое время назад с вами обсуждали возможность, например, безвизового режима введения Сербии для россиян. Это тоже вот из этой серии. То есть, в этом году мы не будем вводить, в следующем, мы и введем, потому что нас об этом просит Европейский Союз, и мы туда направляемсяпояснила Пономарева
Эксперт добавила, что Сербия может продолжать сотрудничать с Китаем, ОАЭ и Россией по тем вопросам, которые не пересекаются с европейской повесткой.
Ранее политолог Александр Асафов заявил, что Вучич сделал стратегический выбор для Сербии. Сербия проанализировала результаты выборов в других странах и решила, что в условиях политической турбулентности ей необходимо сохранить нынешнее положение, не допуская влияния внешних игроков.