Эксперт: ЕС будет давить на Сербию в преддверии выборов, усиливаясь в Косово Эксперт Коротченко: ЕС усилит давление на Сербию в преддверии выборов

Москва14 апр Вести.После Венгрии, где на парламентских выборах победу одержала оппозиционная партия "Тиса", Евросоюз усилит давление на Сербию и ее президента Александра Вучича. Такое мнение выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью ИС "Вести".

Совершенно очевидно, что усилится давление на Сербию, на президента Александра Вучича. И надо особенно отметить, учитывая, что в этом году в Сербии предстоят парламентские выборы, от которых много зависит, а в следующем году и президентские выборы, сейчас массированное давление Евросоюза будет сосредоточено прежде всего на Сербии… В этом плане отмечаем активную работу спецслужб Турции, Германии по усилению своих позиций в Косово. Это представляет значительную опасность с точки зрения того, что позиции Белграда и положение сербов, проживающих в этом анклаве, будут серьезным образом подорваны считает Коротченко

Эксперт подчеркнул, что у нового правительства Венгрии изменятся отношения с Белградом, что окажет влияние на российских партнеров в Республике Сербской.

Венгрия в период [работы премьер-министра Виктора] Орбана активно поддерживала контакты, как экономические, так и политические с Белградом. Очевидно, что при [новом премьере Петере] Мадьяре эти отношения, если не ухудшатся, то не будут достигать прежней степени доверия и конфиденциальности. Это затрагивает интересы и наших партнеров в Республике Сербской сказал Коротченко

По мнению эксперта, России в этот период нужно поддержать Сербию, не вмешиваясь во внутренние дела, усилить пророссийские силы.