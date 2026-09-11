Москва11 сенВести.Президент Сербии Александр Вучич намерен подать в отставку в период с 25 до 26 сентября. Об этом он заявил на пресс-конференции.
25 или 26 сентября я подам в отставку и буду вести предвыборную кампанию как рядовой гражданин. Закон этого от меня не требует, но такова моя волясказал Вучич
Он отметил, что прежде ни один сербский президент не предпринимал такой шаг – все они вели кампанию, занимая свой пост или пост премьер-министра.
9 сентября Вучич распустил парламент и подписал указ, согласно которому парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября.
Ранее премьер-министр Сербии Джуро Мацут предложил Вучичу распустить парламент, чтобы провести внеочередные выборы. Предполагается, что Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии, став ее кандидатом на пост главы правительства.