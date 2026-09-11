Вучич заявил, что подаст в отставку с поста президента Сербии 25-26 сентября

Вучич заявил, что подаст в отставку с поста президента Сербии 25-26 сентября Вучич заявил, что подаст в отставку с поста президента Сербии 25-26 сентября

Москва11 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич намерен подать в отставку в период с 25 до 26 сентября. Об этом он заявил на пресс-конференции.

25 или 26 сентября я подам в отставку и буду вести предвыборную кампанию как рядовой гражданин. Закон этого от меня не требует, но такова моя воля сказал Вучич

Он отметил, что прежде ни один сербский президент не предпринимал такой шаг – все они вели кампанию, занимая свой пост или пост премьер-министра.

9 сентября Вучич распустил парламент и подписал указ, согласно которому парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября.

Ранее премьер-министр Сербии Джуро Мацут предложил Вучичу распустить парламент, чтобы провести внеочередные выборы. Предполагается, что Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии, став ее кандидатом на пост главы правительства.