Вучич сообщил Путину о своей отставке и поблагодарил за сотрудничество

Вучич сообщил Путину о своей отставке и поблагодарил за поддержку Вучич сообщил Путину о своей отставке и поблагодарил за сотрудничество

Москва26 сен Вести.В ходе телефонного разговора президент Сербии Александр Вучич сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своей отставке и поблагодарил за оказываемую Москвой всестороннюю поддержку Белграда. Об этом сербский лидер написал в своих соцсетях.

Переговоры состоялись по инициативе сербской стороны.

Я сообщил президенту Российской Федерации, что завтра ухожу в отставку, и выразил признательность за наше четырнадцатилетнее сотрудничество, выразив надежду, что будущие президенты Сербии также сумеют ответственно вести внешнюю политику страны, сохраняя баланс по отношению ко всем факторам на международной арене написал Вучич

Президент Сербии поблагодарил российского лидера за поддержку Белграда и, в частности, за помощь в тушении лесных пожаров.

Ранее Вучич заметил, что у России и Сербии очень хорошие двусторонние отношения.