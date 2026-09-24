Вучич оценил перспективы развития отношений России и Сербии Вучич надеется на укрепление отношений РФ и Сербии

Москва24 сен Вести.У России и Сербии очень хорошие двусторонние отношения, заявил президент Сербии Александр Вучич журналистам на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он ответил на вопрос, каковы перспективы отношений РФ и Сербии после его ухода с поста.

Я думаю, у нас очень хорошие двусторонние отношения. Надеюсь, что у нас будет достаточно возможностей увеличить и укреплять наше сотрудничество во всех областях заявил Вучич

Ранее сообщалось, что президент Сербии намерен уйти в отставку 27 сентября.

В начале осени Вучич распустил парламент и подписал указ, согласно которому парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Предполагается, что политик возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом на пост главы правительства.