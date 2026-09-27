Москва27 сен Вести.Обострение риторики Запада о готовности к противостоянию с Россией вызвано критическим положением Киева на фронте, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.

Происходящее сейчас на Западе "не очень разумно" и отчасти связано с паникой из-за развития событий в конфликте на Украине, отметил Биб.

Многие западные лидеры и СМИ пытались всех убедить, что Россия проигрывает конфликт и в итоге потерпит поражение. И по мере того, как события самой войны все чаще показывают, что эта версия событий не соответствует действительности, что украинцы находятся под нарастающим давлением на поле боя, западные лидеры начинают паниковать отметил Биб

Растерянность Европы связана сразу с несколькими факторами. Прежде всего, европейцы боятся последствий поражения Украины. Кроме того, их пугает то, что курс, который они проводят в отношении России и европейской безопасности на протяжении многих лет, оказался провальным, подчеркнул Биб.

На самом деле, европейские лидеры просто не хотят нести ответственность за этот провал, заключил Биб.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа готовится к вооруженному конфликту с Россией, хотя Россия неоднократно заявляла, что не собирается воевать.

Лавров указал на огромные финансовые вложения в европейский оборонно-промышленный комплекс, а также напомнил, что Европа поставила для себя задачу максимум к 2030 году подготовиться к войне с Россией.