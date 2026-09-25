Путин заявил, что Россия не готовится к войне с Европой Путин: Россия не готовится к войне с Европой

Москва25 сен Вести.Россия не ведет подготовку к войне с Европой. Для этого нет мотивов и оснований, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что европейские страны целенаправленно раздувают ситуацию и идут на провокацию.

Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было военным действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой сказал президент

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не планирует войну с Евросоюзом, однако если Европа атакует, столкновение будет другим и очень коротким. Глава МИД напомнил, что конфронтация никогда не была методом РФ, и российские власти, в том числе президент страны Владимир Путин, неоднократно об этом говорили.