Москва16 сенВести.Россия не планирует войну с Евросоюзом (ЕС), но если Европа атакует, столкновение будет другим и очень коротким. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Министр напомнил, что конфронтация никогда не была методом РФ, и российские власти, в том числе президент страны Владимир Путин, неоднократно это заявляли.
Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границамотметил он
Также Лавров указал на то, что от руководства Евросоюза все чаще стали поступать заявления о необходимости готовиться к войне с Россией. Эта тема, добавил глава МИД, – сейчас самая популярная для выступления действующих европейских элит.
Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу, ... у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткаяподчеркнул министр
Он выразил надежду на то, что в Европе услышали это предупреждение.
Раннее французский политик Флориан Филиппо заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск открыто призывает к войне с Россией.