Глава МИД России предупредил ЕС, что в случае их атаки война будет короткой

Лавров: РФ не планирует войну с ЕС, а в случае атаки Европы война будет короткой Глава МИД России предупредил ЕС, что в случае их атаки война будет короткой

Москва16 сен Вести.Россия не планирует войну с Евросоюзом (ЕС), но если Европа атакует, столкновение будет другим и очень коротким. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Министр напомнил, что конфронтация никогда не была методом РФ, и российские власти, в том числе президент страны Владимир Путин, неоднократно это заявляли.

Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам отметил он

Также Лавров указал на то, что от руководства Евросоюза все чаще стали поступать заявления о необходимости готовиться к войне с Россией. Эта тема, добавил глава МИД, – сейчас самая популярная для выступления действующих европейских элит.

Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу, ... у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая подчеркнул министр

Он выразил надежду на то, что в Европе услышали это предупреждение.

Раннее французский политик Флориан Филиппо заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск открыто призывает к войне с Россией.