Москва15 сенВести.Премьер-министр Польши Дональд Туск открыто призывает к войне с Россией. На это указал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
Помешанный на евроинтеграции и ярый милитарист Дональд Туск теперь открыто призывает к войне с Россией!говорится в публикации
Политик также заявил, что считает необходимым выход Франции из состава Евросоюза (ЕС) и НАТО.
Ранее Туск сообщил, что польские власти прогнозируют дальнейшее обострение напряженности в отношениях с Россией в связи с недавними инцидентами с беспилотниками вблизи границы. Местные СМИ тем временем пугают граждан скорым конфликтом с РФ.