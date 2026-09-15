Французский политик Филиппо: премьер Польши Туск призывает к войне с Россией

Филиппо указал на призывы Туска к войне с Россией Французский политик Филиппо: премьер Польши Туск призывает к войне с Россией

Москва15 сен Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск открыто призывает к войне с Россией. На это указал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Помешанный на евроинтеграции и ярый милитарист Дональд Туск теперь открыто призывает к войне с Россией! говорится в публикации

Политик также заявил, что считает необходимым выход Франции из состава Евросоюза (ЕС) и НАТО.

Ранее Туск сообщил, что польские власти прогнозируют дальнейшее обострение напряженности в отношениях с Россией в связи с недавними инцидентами с беспилотниками вблизи границы. Местные СМИ тем временем пугают граждан скорым конфликтом с РФ.