Замминистра обороны Польши Томчик: Варшава готовится к войне с Россией

В Минобороны Польши заявили о подготовке к войне с Россией Замминистра обороны Польши Томчик: Варшава готовится к войне с Россией

Москва17 авг Вести.Польша активно готовится к возможной войне с Россией, заявил польский замминистра обороны Цезарий Томчик, его слова приводит издание Super Express.

По словам чиновника, Польша постоянно наращивает свой военный потенциал, так как Москва якобы может напасть на страны Европы "в любой момент".

Готовимся к войне, надеясь, что она никогда не произойдет. …Мы уже не делим сценарии на реальные и нереальные, а на вероятные и неправдоподобные сказал Томчик

Замглавы Минобороны Польши предположил, что в 2027 году РФ сможет восстановить потенциал для якобы готовящегося вооруженного конфликта со странами НАТО.

Ранее сообщалось, что в НАТО разработали детальный сценарий действий на случай военного конфликта с Россией. Он получил название Nato Land Warfighting Concept.