Bild раскрыл стратегию НАТО в случае войны с Россией Bild: в НАТО разработали детальный сценарий военного конфликта с Россией

Москва17 авг Вести.В НАТО разработали детальный сценарий действий на случай военного конфликта с Россией, который получил название Nato Land Warfighting Concept. Об этом пишет немецкое издание Bild.

НАТО готовится к потенциальному нападению России на страны Балтии, используя новую концепцию наземной войны говорится в материале

Таблоид утверждает, что данная концепция разрабатывалась под руководством американского майора Эндрю Пингрея.

Первый этап сценария предполагает приоритетное подавление авиационных, ракетных и беспилотных средств российской стороны с акцентом на объекты в Калининградской области. Кроме того, вдоль границы с РФ и Белоруссией планируется формирование "автономной зоны" с опорой на роботизированные и дроновые системы.

На следующем этапе, по данным Bild, предусмотрены удары по военно-логистической инфраструктуре на российской территории - в перечне значатся аэродромы, производственные объекты, мосты и железнодорожные станции. Транспортировка ударных беспилотников и робототехники вглубь страны предполагается авиационным способом.

Ранее экс-глава ЦРУ Леон Панетта заявил, что Россия представляет все большую угрозу для Европы. По его словам, НАТО нужно стать более бдительней, а также провести "четкие красные линии", поскольку Москва якобы хочет проверить, соблюдают ли США и НАТО статью 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне в случае нападения.