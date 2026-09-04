На Западе придумали три сценария столкновения РФ и НАТО В Daily Mail придумали сценарии столкновения России и НАТО и ужаснулись

Москва4 сен Вести.Британское издание Daily Mail опубликовало три варианта, при которых Россия может вступить в столкновение с НАТО, охарактеризовав их как "пугающие теории".

Все три теории "не предполагают прямого вторжения", речь идет о неких "провокациях", пишет автор материала Боб Сили со ссылкой на представителей военных кругов, с которыми он беседовал на саммите НАТО в Варшаве.

Первая теория – "операция под ложным флагом", при которой будет совершена беспилотная атака на Калининград. Москва, как предполагает автор публикации, может заявить, что Украина атаковала регион с территории одной из натовских стран, и таким образом у РФ появится предлог нанести удар по украинским войскам, укрывающимся там.

Второй вариант – "гуманитарный кризис" в Калининграде, при котором поставки грузов будут заблокированы, а российские войска, которые направят в регион для помощи, пересекут Литву через Сувалкский коридор – кратчайший путь между Белоруссией, с территории которой они выдвинутся, и Калининградом.

Таким образом, российские войска впервые будут действовать непосредственно на территории НАТО пишет автор материала

Третья теория – "невоенный гибридный удар", когда диверсанты нападают на западные электростанции, водоочистные сооружения, подводные кабели и другую инфраструктуру. В итоге это посеет раздор, беспорядки и парализует общество, считает Сили.

Эти теории автор статьи называет "пугающими" и "ужасными" и упрекает нового премьера Великобритании Энди Бернема в излишней самоуверенности и игнорировании нужд военного бюджета. Вместо того, чтобы наращивать расходы на оборону, Бернем, по словам автора статьи, озабочен "мелочами" вроде снижения НДС на топливо и продвижением сделки по Чагосу.

Ранее депутат Палаты общин от лейбористов Дайан Эбботт заявила, что НАТО выдумывает угрозу, якобы исходящую от России, чтобы оправдать повышение военных бюджетов стран, входящих в альянс.

Тем временем 2 сентября в Латвии стартовали военные учения Namejs-2026, в которых задействованы около 12 тыс. военнослужащих государств – членов НАТО. В восточных регионах страны, в том числе в районах, граничащих с Россией, запланированы интенсивные полеты беспилотных аппаратов.