В Латвии у границ с Россией стартовали масштабные учения НАТО В Латвии стартовали учения Namejs с 12 тыс. военных стран НАТО

Москва2 сен Вести.В Латвии стартовали ежегодные военные учения Namejs-2026, в которых задействованы около 12 тыс. военнослужащих из ряда государств - членов НАТО. Маневры продлятся до 8 октября, сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, союзными вооруженными силами Североатлантического альянса и гражданскими ведомствами. В восточных регионах Латвии, в том числе в районах, граничащих с Россией, запланированы интенсивные полеты беспилотных аппаратов - отрабатываться будут как их применение в различных задачах, так и способность обнаруживать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

Учения, проводящиеся с 2014 года, организованы НВС Латвии совместно со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север". Помимо латвийских военных, в маневрах принимают участие представители США, Канады, Эстонии и Литвы.

Текущие учения Namejs-2026 станут крупнейшими в этом году военными маневрами на территории Латвии. Ранее, в мае, в республике одновременно прошли учения Kristala bulta-2026 и Spring Warrior с участием 4,7 тыс. военнослужащих. В июне пять стран НАТО провели в Латвии учения по противовоздушной обороне Baltic Zenith 2026.

Namejs (Намейс) - это имя полулегендарного латгальского короля (или князя) XIII века, который, согласно латышским преданиям, объединял балтийские племена и сражался против немецких крестоносцев.