"С Россией шутить не нужно": политолог предложил ответ на учения НАТО Политолог Глазунов: России следует ответить на Ramstein Flag учениями в Балтике

Москва9 июн Вести.Россия могла бы провести собственные военные учения в Балтийском море в качестве ответа на активность НАТО у российских границ. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов.

Поводом для обсуждения стали начавшиеся учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Flag 2026, которые проходят на территориях Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Испании с участием 19 стран альянса. По данным НАТО, авиация будет выполнять до 150 вылетов ежедневно.

По словам Глазунова, подобные маневры позволяют военным отрабатывать маршруты и взаимодействие, которые могут использоваться в случае реальных боевых действий.

Эксперт отметил, что в учениях задействованы не только истребители и военно-транспортная авиация, но также беспилотники, самолеты-разведчики и воздушные средства наблюдения. В связи с этим он призвал серьезно относиться к подобной активности.

Технически это возможно. Да, затратно, но я бы провел такие учения. Они бы показали странам-участницам [НАТО], что с Россией шутить не нужно сказал Глазунов, комментируя возможность проведения российских маневров в Балтийском регионе

Также эксперт высказался по поводу заявлений Киева о разработке новых ракетных систем и о планах европейских стран по поддержке украинского военно-промышленного комплекса. По его мнению, к подобным сообщениям следует относиться серьезно, поскольку Украина сохраняет часть советского ракетного наследия и может рассчитывать на помощь западных партнеров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает все меры для своей безопасности на фоне приближения инфраструктуры НАТО к российским границам.