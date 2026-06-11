Москва11 июнВести.Калининград является одной из шести потенциальных точек, где может развернуться противостояние ЕС и России в случае вооруженного конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он предположил, что Восточная Европа станет очень опасным местом в "обозримом будущем".
Есть шесть очагов напряженности: Белоруссия, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другойсказал Миршаймер в эфире своего YouTube-канала
26 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что предложение атаковать Калининград силами НАТО направлено на демонстрацию решимости прибалтийских стран в вопросах безопасности.