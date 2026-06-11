Профессор Миршаймер: Калининград может стать одним из очагов конфликта ЕС и РФ

Американский эксперт назвал регион России, где может начаться война с ЕС Профессор Миршаймер: Калининград может стать одним из очагов конфликта ЕС и РФ

Москва11 июн Вести.Калининград является одной из шести потенциальных точек, где может развернуться противостояние ЕС и России в случае вооруженного конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он предположил, что Восточная Европа станет очень опасным местом в "обозримом будущем".

Есть шесть очагов напряженности: Белоруссия, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой сказал Миршаймер в эфире своего YouTube-канала

26 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что предложение атаковать Калининград силами НАТО направлено на демонстрацию решимости прибалтийских стран в вопросах безопасности.