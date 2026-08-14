НАТО планирует укрепить восточную границу с помощью дронов с ИИ

НАТО планирует укрепить границу дронами с искусственным интеллектом НАТО планирует укрепить восточную границу с помощью дронов с ИИ

Москва14 авг Вести.НАТО планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для управления большим количеством беспилотников, чтобы укрепить восточные границы. Об этом сообщает Politico.

Западные чиновники заявляют, что речь идет не о полной автономии аппаратов – ИИ технологии призваны упростить управлении дронами, пока операторы принимают решение о цели удара.

Люди решают, что будет делать дрон, но им не обязательно управлять им, потому что у нас нет миллиона пилотов. Мы не можем запускать миллион дронов одновременно сообщил майор армии США Бен Шифф

Альянс в рамках стратегии создает "цифровую сеть боевого пространства", в которую входят тысячи беспилотников, датчиков и спутников, связанных с ИИ. Ее целью является обнаружение и отражение возможной российской атаки.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявлял, что планы России напасть на НАТО – это бред и провокация.