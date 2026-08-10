Москва10 авгВести.Как минимум шесть европейских оборонных компаний успешно испытали роевое управление, позволяющее одному человеку контролировать одновременно 18 БПЛА. Об этом пишет The Times.
Как отмечает издание, в США военные подрядчики уже продемонстрировали автономные сети более чем из 100 аппаратов. В настоящее время Пентагон работает над концепцией "роя роев". Речь идет о численности до 500 беспилотников.
По словам главы немецкой компании Autonomous Teaming Марселя "Отто" Йона, следующим этапом развития в этой отрасли может стать появление автономных формирований из тысяч беспилотников, действующих одновременно на земле, в воздухе и на море.
Если действительно дойдет до того, что у вас будет 10 тысяч дронов, действующих полностью автономно… – это будет совершенно новый вид боевых возможностейотметил специалист
В свою очередь технический директор немецкого агентства Zitis Йенс Ремер заявил, что существующая противовоздушная оборона вряд ли сможет справиться с атаками такого масштаба.
Это вызывает у нас, сотрудников спецслужб, глубокую обеспокоенностьдобавил он
Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил, что России необходимо быть на шаг впереди в развитии дронов-перехватчиков.