Москва10 авгВести.Как минимум шесть европейских оборонных компаний успешно испытали роевое управление, позволяющее одному человеку контролировать одновременно 18 БПЛА. Об этом пишет The Times.

Как отмечает издание, в США военные подрядчики уже продемонстрировали автономные сети более чем из 100 аппаратов. В настоящее время Пентагон работает над концепцией "роя роев". Речь идет о численности до 500 беспилотников.

По словам главы немецкой компании Autonomous Teaming Марселя "Отто" Йона, следующим этапом развития в этой отрасли может стать появление автономных формирований из тысяч беспилотников, действующих одновременно на земле, в воздухе и на море.

Если действительно дойдет до того, что у вас будет 10 тысяч дронов, действующих полностью автономно… – это будет совершенно новый вид боевых возможностей

отметил специалист

В свою очередь технический директор немецкого агентства Zitis Йенс Ремер заявил, что существующая противовоздушная оборона вряд ли сможет справиться с атаками такого масштаба.

Это вызывает у нас, сотрудников спецслужб, глубокую обеспокоенность

добавил он

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил, что России необходимо быть на шаг впереди в развитии дронов-перехватчиков.