Рои автономных дронов с ИИ способны в ближайшее время стать массовым оружием The Times: рои автономных дронов с ИИ могут изменить ход боевых действий

Москва10 авг Вести.Как минимум шесть европейских оборонных компаний успешно испытали роевое управление, позволяющее одному человеку контролировать одновременно 18 БПЛА. Об этом пишет The Times.

Как отмечает издание, в США военные подрядчики уже продемонстрировали автономные сети более чем из 100 аппаратов. В настоящее время Пентагон работает над концепцией "роя роев". Речь идет о численности до 500 беспилотников.

По словам главы немецкой компании Autonomous Teaming Марселя "Отто" Йона, следующим этапом развития в этой отрасли может стать появление автономных формирований из тысяч беспилотников, действующих одновременно на земле, в воздухе и на море.

Если действительно дойдет до того, что у вас будет 10 тысяч дронов, действующих полностью автономно… – это будет совершенно новый вид боевых возможностей отметил специалист

В свою очередь технический директор немецкого агентства Zitis Йенс Ремер заявил, что существующая противовоздушная оборона вряд ли сможет справиться с атаками такого масштаба.

Это вызывает у нас, сотрудников спецслужб, глубокую обеспокоенность добавил он

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил, что России необходимо быть на шаг впереди в развитии дронов-перехватчиков.