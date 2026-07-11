Военкор Стешин назвал автономные дроны с ИИ Hornet "оружием Судного дня" Военкор Стешин: дроны с ИИ Hornet могут уничтожить человечество

Москва11 июл Вести.Автономные беспилотники с искусственным интеллектом, такие как Hornet, могут представлять угрозу всему человечеству. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По его словам, которые приводит KP.RU, Hornet не нуждается в GPS, не ловит спутниковые сигналы и не реагирует на РЭБ, а цели для поражения беспилотник выбирает сам.

Пока еще никто толком не понял, что придумано, сделано и испытывается прямо на людях оружие "Судного дня", "абсолютное оружие", способное уничтожить само человечество. Сравнить его можно только с атомной бомбой сказал Стешин

Военкор подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта в военной сфере требует международного контроля и появления соглашений, ограничивающих использование подобных технологий. Стешин отметил, что принцип работы Hornet основан на технологии оптической одометрии, которая использовалась в марсианской миссии 2020 года.

2 июля военкор Александр Коц заявил, что российским дронам удалось нарушить монополию беспилотников ВСУ Hornet в средней прифронтовой зоне. У ВС РФ есть целая линейка дронов, которые не уступают вышеназванной модели.