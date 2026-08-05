Москва5 авгВести.Самолет Х-62А ВВС США использовал искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения, отслеживания и перехвата воздушной цели в ходе испытаний в автономном режиме. Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).
Х-62А является модифицированной версией истребителя F-16, говорится в статье.
Платформа X-62 VISTA продемонстрировала способность ИИ-агентов обрабатывать данные инфракрасных датчиков в режиме реального времени, направляя X-62 на автономный перехват воздушной цели в реальном времениприводит TWZ заявление авиабазы Эдвардс
В ходе восьми полетов было выполнено 27 перехватов под управлением ИИ. В качестве мишени использовался учебно-тренировочный самолет T-38.
Автор публикации пишет, что военно-воздушные силы США надеются начать развертывание своих первых боевых беспилотников к 2030 году.
Испытания с использованием X-62A и других платформ будут приобретать все большее значение для создания основы для возможностей воздушного боя, которые эти беспилотники обеспечат с первого дня.говорится в статье