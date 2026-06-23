Пилот сбитого F-15 заявил, что у Ирана есть управляемая "медуза" из дронов CNN: пилот сбитого F-15 рассказал о "необычайной" группе беспилотников Ирана

Москва23 июн Вести.Иран может создавать единый управляемый рой из беспилотных летательных аппаратов.

Об этом рассказал пилот американского истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, после своего спасения, пишет CNN.

По словам четырех источников, знакомых с ситуацией, американский пилот истребителя, спасенный спецназом после того, как его самолет был сбит над Ираном в апреле, описал шокирующее зрелище перед катапультированием: несколько иранских беспилотников зависли в воздухе, двигаясь как единое целое, в формации, напоминающей медузу говорится в сообщении

По данным телеканала, крупные аппараты составляли "тело" медузы, а более мелкие — щупальца.

Уточняется, что если иранские дроны действительно способны двигаться строем, это может стать "тревожным шагом вперед" в развитии иранских беспилотников.

Ранее в Иране пригрозили Израилю повторением "позорного" ухода из Ливана в 2000 году.