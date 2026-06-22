В Иране пригрозили Израилю повторением "позорного" ухода из Ливана в 2000 году КСИР: Израиль ждет повторение позорного ухода из Ливана 2000 года

Москва22 июн Вести.Израиль ждет повторение событий 2000 года, если его военные не покинут южную часть Ливана, заявил командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани.

Его слова приводит иранский телеканал Press TV.

Если вы сами не покинете юг Ливана, то эпическая история 2000 года повторится снова, в тот год вы с позором покинули эту землю... Сегодня, если вы будете продолжать агрессию и оккупацию, вас выгонят с унижением и поражением. Выбор за вами сказал Каани

Говоря об "эпической истории" 2000 года, он подразумевает вывод израильских войск с юга Ливана 26 лет назад.

Военное присутствие Израиля на юге Ливана началось с ввода войск в 1982 году. Почти два десятилетия Израиль удерживал вдоль границы "зону безопасности", опираясь на союзную Армию Южного Ливана. К концу 1990-х эта стратегия зашла в тупик сразу по нескольким причинам. Израильская армия несла постоянные потери в партизанской войне с ливанским шиитским движением "Хезболла". Сильным потрясением для общества стала авиакатастрофа 1997 года, когда при столкновении двух военных вертолетов, перебрасывавших солдат в Ливан, погибли 73 человека. На этом фоне в еврейском государстве набрало силу движение "Четыре матери", основанное родственниками погибших и служивших солдат, которое требовало вывода израильских войск. Премьер-министр Эхуд Барак, шедший на выборы 1999 года в Израиле с обещанием вывести армию из Ливана в течение года, изначально рассчитывал увязать этот шаг с мирным соглашением с Сирией, контролировавшей Ливан, однако переговоры с Дамаском зашли в тупик. В итоге Израиль решился на односторонний вывод войск. На фоне наступления "Хезболлы" и стремительного распада Армии Южного Ливана (христианско-шиитского ополчения, удерживавшего буферную зону), бойцы которой бежали или сдавались в плен, отступление в ночь на 24 мая 2000 года прошло спешно. Армия Израиля покинула зону за считанные часы, оставив часть техники и позиций.

Несмотря на подписание меморандума между США и Ираном на этой неделе, подразумевающим, в частности, прекращение военных столкновений в Ливане, израильские военные продолжали атаки на ливанские территории.

Позднее, согласно сведениям агентства Reuters, Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы.

В свою очередь, 12-й ТВ-канал Израиля передал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным, действующим в Ливане, прекратить огонь. Однако некоторые источники утверждают, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана.

По данным телеканала Al Jazeera, в результате ударов израильской авиации по Ливану с 2 марта 2026 года погибли не менее 4 тысяч человек.