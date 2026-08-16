Экс-глава Пентагона призвал НАТО отгородиться от России красными линиями Бывший глава ЦРУ Панетта призвал НАТО оградиться от России красными линиями

Москва16 авг Вести.Россия представляет все большую угрозу для Европы, заявил бывший глава Минобороны США и бывший руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта в интервью немецкой газете Bild.

Панетта обратился к НАТО с призывом стать бдительнее.

Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса отметил Панетта

Кроме того, Западу следует провести "четкие красные линии", поскольку Россия якобы хочет проверить, соблюдают ли США и НАТО статью 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне в случае нападения.

Ради успешных переговоров по урегулированию украинского конфликта Европе необходимо принять во внимание "красные линии" России.