Москва16 авгВести.Россия представляет все большую угрозу для Европы, заявил бывший глава Минобороны США и бывший руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта в интервью немецкой газете Bild.
Панетта обратился к НАТО с призывом стать бдительнее.
Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянсаотметил Панетта
Кроме того, Западу следует провести "четкие красные линии", поскольку Россия якобы хочет проверить, соблюдают ли США и НАТО статью 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне в случае нападения.
Ради успешных переговоров по урегулированию украинского конфликта Европе необходимо принять во внимание "красные линии" России.