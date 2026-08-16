Москва16 авгВести.Россия представляет все большую угрозу для Европы, заявил бывший глава Минобороны США и бывший руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта в интервью немецкой газете Bild.

Панетта обратился к НАТО с призывом стать бдительнее.

Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса

отметил Панетта

Кроме того, Западу следует провести "четкие красные линии", поскольку Россия якобы хочет проверить, соблюдают ли США и НАТО статью 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне в случае нападения.

Ради успешных переговоров по урегулированию украинского конфликта Европе необходимо принять во внимание "красные линии" России.