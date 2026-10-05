Командование НАТО разработало план защиты границ на востоке с помощью ИИ

НАТО разработала план обороны восточных границ с применением ИИ Командование НАТО разработало план защиты границ на востоке с помощью ИИ

Москва5 окт Вести.Военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением дронов (БПЛА) и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Проект носит название "Теория победы". Он будет представлен главкому Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу 12 октября.

Представители альянса не стали комментировать новость, отметив, что все меры носят оборонительный характер.

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При этом российские официальные лица, включая главу МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении Европы. Они отмечали, что проводимые Россией военные учения являются ответом на растущую угрозу со стороны альянса и расширение блока на восток.

5 октября Лавров отметил, что Россия выступает против размещения военной инфраструктуры НАТО в Афганистане и соседних странах.