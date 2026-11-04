Москва4 нояВести.Новый оборонный план НАТО предусматривает нанесение ударов вглубь территории России, утверждает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Для сдерживания обычных вооруженных сил (России – прим. ред.) сейчас требуется более активное предотвращение или, говоря языком военных, блокирование. Это подразумевает не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу фронта, на территории Россиисказано в статье
Газета напомнила, что 12 октября главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил доклад о "теории победы" над Россией, которая предполагает удары по "всему, что поддерживает, обеспечивает или контролирует" российскую армию.
При этом эскалация, которая предполагает применение ядерного оружия, не входит в эту стратегию, а ключевым элементом плана является высокоточное оружие дальнего действия, продолжила WSJ.
Аналитик Фабиан Хоффман из Норвежского института оборонных исследований рассказал изданию, что ему известно о не менее чем 48 проектах разработки недорогих крылатых ракет с участием 20 европейских производителей.
В случае конфликта с Россией мы определенно захотим нанести удар по оборонно-промышленной базе. Мы должны рассматривать точечные удары на большие расстояния как средство сдерживанияцитирует WSJ польского генерал-майора Иренеуша Новака
Ранее Гринкевич отметил, что у каждого командующего силами НАТО в Европе была своя "теория победы" над Россией, а разработка такого документа — это "обычная практика". Тогда же генерал заявил, что война между Североатлантическим альянсом и Россией не неизбежна, но блок готовится к такому развитию событий. Риск нападения РФ на страны НАТО в настоящее время относительно низок, признал Гринкевич.
22 октября президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" назвал "политической шизофренией" утверждения лидеров стран Запада о российской угрозе и начале подготовки к войне.