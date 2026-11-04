Тыловые цели в России под прицелом: WSJ о деталях нового плана НАТО WSJ: новый план НАТО допускает дальнобойные удары по территории России

Москва4 ноя Вести.Новый оборонный план НАТО предусматривает нанесение ударов вглубь территории России, утверждает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Для сдерживания обычных вооруженных сил (России – прим. ред.) сейчас требуется более активное предотвращение или, говоря языком военных, блокирование. Это подразумевает не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу фронта, на территории России сказано в статье

Газета напомнила, что 12 октября главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил доклад о "теории победы" над Россией, которая предполагает удары по "всему, что поддерживает, обеспечивает или контролирует" российскую армию.

При этом эскалация, которая предполагает применение ядерного оружия, не входит в эту стратегию, а ключевым элементом плана является высокоточное оружие дальнего действия, продолжила WSJ.

Аналитик Фабиан Хоффман из Норвежского института оборонных исследований рассказал изданию, что ему известно о не менее чем 48 проектах разработки недорогих крылатых ракет с участием 20 европейских производителей.

В случае конфликта с Россией мы определенно захотим нанести удар по оборонно-промышленной базе. Мы должны рассматривать точечные удары на большие расстояния как средство сдерживания цитирует WSJ польского генерал-майора Иренеуша Новака

Ранее Гринкевич отметил, что у каждого командующего силами НАТО в Европе была своя "теория победы" над Россией, а разработка такого документа — это "обычная практика". Тогда же генерал заявил, что война между Североатлантическим альянсом и Россией не неизбежна, но блок готовится к такому развитию событий. Риск нападения РФ на страны НАТО в настоящее время относительно низок, признал Гринкевич.

22 октября президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" назвал "политической шизофренией" утверждения лидеров стран Запада о российской угрозе и начале подготовки к войне.