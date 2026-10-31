Главком НАТО Гринкевич: война с РФ не неизбежна, но Россия - угроза для альянса

Главком НАТО заявил, что война с Россией не неизбежна, но подготовка к ней идет Главком НАТО Гринкевич: война с РФ не неизбежна, но Россия - угроза для альянса

Москва31 окт Вести.Война НАТО с Россией не неизбежна, однако альянс готовится к конфликту и считает Москву угрозой безопасности. Об этом заявил лавнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

По его словам, которые приводит издание LSM, усиление военного потенциала альянса является практической реализацией принципа "мира через силу" президента США Дональда Трампа.

Я не считаю конфликт неизбежным. Нам просто нужно убедиться, что мы к нему готовы сказал Гринкевич

Главком НАТО подчеркнул, что в Латвии и других странах восточного фланга альянса есть опыт, из которого союзники могут извлечь уроки для укрепления институтов НАТО.

30 октября кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что присоединение Латвии к Евросоюзу закрепило ее зависимость от внешних субсидий и зарубежных рынков.