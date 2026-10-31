Москва31 октВести.Война НАТО с Россией не неизбежна, однако альянс готовится к конфликту и считает Москву угрозой безопасности. Об этом заявил лавнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
По его словам, которые приводит издание LSM, усиление военного потенциала альянса является практической реализацией принципа "мира через силу" президента США Дональда Трампа.
Я не считаю конфликт неизбежным. Нам просто нужно убедиться, что мы к нему готовысказал Гринкевич
Главком НАТО подчеркнул, что в Латвии и других странах восточного фланга альянса есть опыт, из которого союзники могут извлечь уроки для укрепления институтов НАТО.
30 октября кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что присоединение Латвии к Евросоюзу закрепило ее зависимость от внешних субсидий и зарубежных рынков.