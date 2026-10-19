В НАТО начали готовиться к военному столкновению с Россией Politico: НАТО начинает подготовку к возможному военному конфликту с Россией

Москва19 окт Вести.Страны НАТО в самое ближайшее время приступят к обсуждению потребностей в военных силах и вооружениях в рамках планирования обороны на случай предполагаемого конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

В издании напомнили, что российские власти неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на членов Североатлантического альянса.

В этом месяце НАТО начинает переговоры о силах и вооружении, которые понадобятся союзникам для защиты от российского нападения, а также о том, как они будут их финансировать говорится в материале Politico

Газета также отмечает, что в ходе консультаций страны НАТО собираются определить целевые показатели боеспособности на 2029 год. Причем каждое государство, по информации издания, должно самостоятельно определить, какие военные силы и технику в случае обострения оно сможет предоставить.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что НАТО не планирует предпринимать попытки нападения на Калининградскую область.