Масштабный военный конфликт может обернуться дефицитом авиатоплива для НАТО Politico: НАТО может столкнуться с дефицитом авиатоплива в случае войны

Москва13 ноя Вести.В случае масштабного конфликта в следующие десять лет силы НАТО рискуют столкнуться с дефицитом авиационного топлива. Об этом пишет Politico со ссылкой на доклад Центра передового опыта Североатлантического альянса в области энергетической безопасности.

Издание поясняет, что начало масштабного конфликта, затрагивающий страны Европы при усилении союзников из Северной Америки, приведет к резкому росту использования авиатоплива. Запасы не смогут покрыть этот спрос.

В случае будущей войны силы НАТО могут столкнуться с нехваткой авиационного топлива, поскольку переход Европы от ископаемого топлива и сокращение мощностей нефтепереработки создают опасные уязвимости говорится в публикации

Отмечается, что с 2009 года на континенте были закрыты примерно четверть нефтеперерабатывающих заводов. В результате региональные мощности сократились на миллионы баррелей в сутки. Так, в Европе осталось около 70 действующих предприятий, способных поставлять авиационное топливо для внутреннего рынка. При этом в европейском руководстве до сих пор не знают, что НАТО может сделать для исправления ситуации.