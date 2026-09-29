Москва29 сен Вести.В ближайшее время в европейских государствах можно ожидать обострение топливного кризиса. Новые пути импорта топлива не помогут Европе исправить ситуацию. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

Он обратил внимание на то, что у стран Европы остаются небольшие по количеству импортируемого топлива возможности закупки его в ближневосточных странах с логистикой вокруг Африки.

Что, конечно, является куда более дорогим, нежели чем устоявшиеся традиционные пути логистики топлива. Существенного влияния на стабилизацию цен на европейских автозаправках новые пути импорта не окажут в силу своей ограниченности и практической на данный момент исчерпанности. Поэтому можем ожидать обострения топливного кризиса в европейских странах в ближайшее время считает Торопов

Ранее аналитик также отметил, что и в Америке практически исчерпаны внутренние резервы топлива. Соединенные Штаты стали использовать стратегические резервы для стабилизации ситуации с начала военной операции в Иране.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает возможность запрета на экспорт дизельного топлива. После этого газета The Wall Street Journal сообщила, что идея запрета вызвала панику у американских нефтяных компаний.

Как отмечал телеканал CNBC, возможный запрет администрации Трампа на экспорт дизельного топлива может спровоцировать скачок цен на него в Европе.