Военный эксперт: запрет на экспорт дизеля из США обернется проблемами на Украине Эксперт Клинцевич: если Трамп ограничит вывоз дизеля, у Украины будут проблемы

Москва25 сен Вести.Если президент США Дональд Трамп ограничит вывоз дизеля из Америки для стабилизации внутренних цен, это может привести к запредельно высоким ценам в Европе и на Украине. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По словам эксперта, Европа, отказавшись от российского дизельного топлива, переключилась на поставки США, а Украина, в свою очередь, получает топливо от европейцев.

Если Трамп пойдет на ограничение вывоза дизеля из Америки для того, чтобы стабилизировать цены внутри США, … то в Европе цены очень сильно взлетят. А я напомню, что Украина дизель получает из Европы, поэтому она начнет конкурировать с ними. Зеленский наносит удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам, долетает, к сожалению, и до московского, и до пермского, но мы-то это все восстановим, мы найдем, перераспределим ресурсы. А вот Европа с Украиной начнут на самом деле встречать зиму, возможно, с совсем запредельно высокими ценами на топливо. Это повлияет вообще на всю экономику страны, не только на военные поставки, это повышение цен, [удорожание] логистики и всего остального заявил Клинцевич

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа готовит план по запрету экспорта дизельного топлива сроком на 90 дней.