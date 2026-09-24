Москва24 сенВести.Администрация американского президента Дональда Трампа готовит план по запрету экспорта дизельного топлива сроком на 90 дней, несмотря на мнение ряда сотрудников администрации и энергетических компаний.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом обсуждения возможной меры.
Отмечается, что за счет запрета власти США хотят снизить цены на энергоносители, которые оказывают давление на республиканцев в преддверии промежуточных выборов.
Юридические аспекты возможного запрета еще прорабатываются, добавили источники издания.
Нефтяные компании считают, что краткосрочное снижение цен на топливо в будущем будет сведено на нет. Причем любой запрет на экспорт станет первым ограничением на продажу энергоносителей из США с момента, когда в 2015 году администрация Обамы отменила действовавший десятилетиями запрет на экспорт нефти.