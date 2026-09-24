США могут ввести запрет на экспорт дизеля на 90 дней

Politico: администрация Трампа рассматривает возможность запрета экспорта дизеля США могут ввести запрет на экспорт дизеля на 90 дней

Москва24 сен Вести.Администрация американского президента Дональда Трампа готовит план по запрету экспорта дизельного топлива сроком на 90 дней, несмотря на мнение ряда сотрудников администрации и энергетических компаний.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом обсуждения возможной меры.

Отмечается, что за счет запрета власти США хотят снизить цены на энергоносители, которые оказывают давление на республиканцев в преддверии промежуточных выборов.

Юридические аспекты возможного запрета еще прорабатываются, добавили источники издания.

Нефтяные компании считают, что краткосрочное снижение цен на топливо в будущем будет сведено на нет. Причем любой запрет на экспорт станет первым ограничением на продажу энергоносителей из США с момента, когда в 2015 году администрация Обамы отменила действовавший десятилетиями запрет на экспорт нефти.