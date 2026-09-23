В Белом доме назвали ложными сообщения о 90-дневном запрете на экспорт дизеля

Белый дом опроверг планы по запрету экспорта дизеля из США В Белом доме назвали ложными сообщения о 90-дневном запрете на экспорт дизеля

Москва23 сен Вести.Белый дом опроверг публикацию издания Politico о том, что администрация президента США Дональда Трампа якобы готовит 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

Представитель администрации в разговоре с журналистами назвал эту информацию ложной.

Это очередная новость с ложной информацией от Politico сказали в Белом доме

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила о подготовке возможного запрета, который, как утверждалось, должен был снизить рекордные цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

По данным издания, инициатива вызвала разногласия внутри администрации и сопротивление со стороны нефтяной отрасли. Министр энергетики Крис Райт называл возможный запрет неэффективной мерой и предупреждал, что переполнение хранилищ может привести к сокращению нефтепереработки и росту цен на бензин и авиакеросин.

На фоне сообщений о возможном запрете цены на дизельное топливо в США остаются высокими. По данным американской автомобильной ассоциации AAA, средняя стоимость галлона дизеля в среду, 23 сентября, достигла 6,52 доллара, увеличившись на 91 цент за месяц и на 2,83 доллара за год.