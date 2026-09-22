СМИ: власти США не собираются ограничивать экспорт дизельного топлива FT: США не планируют ограничивать экспорт дизельного топлива

Москва22 сен Вести.Соединенные Штаты не намерены ограничивать экспорт дизельного топлива, несмотря на рост цен на него. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на сотрудника администрации.

Белый дом, как уточняется, не считает, что подобное решение действительно поможет снизить цены на внутреннем рынке.

Администрация в настоящее время не рассматривает вопрос о запрете экспорта или экспортных ограничениях приводит издание слова сотрудника Белого дома

Ранее средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув 6,5 доллара за галлон (около 550 рублей за 3,8 литра).

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на дизель вызван конфликтом на Украине, а не ситуацией вокруг Ирана.