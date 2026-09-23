FT: водители Европы стали платить за дизель на 40% больше, чем в начале года

Европейские водители за этот год стали платить за бак дизеля на 30 евро больше FT: водители Европы стали платить за дизель на 40% больше, чем в начале года

Москва23 сен Вести.Рост цен на дизельное топливо с начала 2026 года заставляет европейских водителей платить за бак на заправке дополнительные 30 евро. Топливо подорожало более чем на 40%, отмечает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Дополнительные затраты европейцев из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива достигли 203 миллионов евро.

Европа более уязвима к росту цен, поскольку, по данным аналитиков, в ее экономике доля потребления нефтепродуктов превышает 40% называет еще одну цифру издание

Это вдвое выше показателей экономики США, а также самый высокий показатель среди всех регионов планеты.

Европа зависит от крайне волатильного ресурса, который она не может контролировать добавляет ведущего аналитика европейской общественной организацией Transport & Environment (T&E) Жюльет Эгаль

Financial Times поясняет, что это расплата за политику, которая в 1990-х и 2000-х годах поощряла использование дизельного топлива. Газета отмечает, что дизель обходился автомобилистам дешевле бензина, также считалось, что эффективность дизельных двигателей позволяла обеспечить меньший выброс углекислого газа. От этой экологической политики стали отказываться после того, как негативные последствия сжигания дизельного топлива становились все очевиднее.

Цены на дизтопливо обновили исторические рекорды в ФРГ, Швейцарии, Франции и ряде других стран Евросоюза. Литр дизеля на АЗС в Германии сейчас стоит примерно 2,47 евро, в Швейцарии – 2,41 евро, а во Франции - 2,39. Чтобы немного сэкономить, примерно евро на одной заправке, европейские потребители пытаются заливать в бак еще и литр рапсового масла.

Французский президент Эммануэль Макрон ради экономии обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой смягчить нормы качества топлива.