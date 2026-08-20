Москва20 авгВести.Домохозяйства стран Евросоюза с марта по июнь 2026 года потратили дополнительно около 18,9 миллиарда евро (примерно 1,67 триллиона рублей) на энергию и автомобильное топливо.
Причиной такого роста расходов стал конфликт вокруг Ирана. Об этом со ссылкой на данные Евростата и Еврокомиссии сообщает газета "Известия".
Основная часть дополнительных затрат пришлась на три страны: Францию – 4,3 миллиарда евро (380 миллиардов рублей), Германию – 3,6 миллиарда (318 миллиардов рублей) и Италию – 3,36 миллиарда евро (297 миллиардов рублей).
Расчеты предполагают, что объем потребления топлива остался неизменным. При этом не учитываются затраты бизнеса, которые он впоследствии конвертировал в цены на продукты, транспорт и услуги. а также косвенное повышение стоимости товаров и услуг.
По оценке издания, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, то к концу 2026 года европейские семьи потратят еще около 88,8 миллиарда евро (почти 9 триллионов рублей) на потребительские нужды, чтобы поддерживать привычный уровень жизни.
Газета Bild 19 июля сообщила, что очередной этап эскалации конфликта вокруг Ирана привел к резкому росту цен на бензин и дизель в Германии.