Европейцы из-за конфликта вокруг Ирана переплатили за энергию не менее €19 млрд

Иранский конфликт обошелся Европе почти в €20 млрд расходов на энергию Европейцы из-за конфликта вокруг Ирана переплатили за энергию не менее €19 млрд

Москва20 авг Вести.Домохозяйства стран Евросоюза с марта по июнь 2026 года потратили дополнительно около 18,9 миллиарда евро (примерно 1,67 триллиона рублей) на энергию и автомобильное топливо.

Причиной такого роста расходов стал конфликт вокруг Ирана. Об этом со ссылкой на данные Евростата и Еврокомиссии сообщает газета "Известия".

Основная часть дополнительных затрат пришлась на три страны: Францию – 4,3 миллиарда евро (380 миллиардов рублей), Германию – 3,6 миллиарда (318 миллиардов рублей) и Италию – 3,36 миллиарда евро (297 миллиардов рублей).

Расчеты предполагают, что объем потребления топлива остался неизменным. При этом не учитываются затраты бизнеса, которые он впоследствии конвертировал в цены на продукты, транспорт и услуги. а также косвенное повышение стоимости товаров и услуг.

По оценке издания, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, то к концу 2026 года европейские семьи потратят еще около 88,8 миллиарда евро (почти 9 триллионов рублей) на потребительские нужды, чтобы поддерживать привычный уровень жизни.

Газета Bild 19 июля сообщила, что очередной этап эскалации конфликта вокруг Ирана привел к резкому росту цен на бензин и дизель в Германии.