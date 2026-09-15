Москва15 сен Вести.Конфликты в мире вызывают взрывной рост цен на энергоносители, из-за чего население и бизнес несут колоссальные издержки. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

По его словам, из-за дорожающих энергоносителей несут огромные издержки предприниматели и обычные граждане.

Я регулярно встречаюсь с предпринимателями, которые несут колоссальные издержки из-за дорожающих энергоносителей. Понятно, что этот конфликт на Украине, на который, к сожалению, накладывается конфликт с Ираном, приводит к взрывному росту цен на энергоносители. Растут цены на газ, растут счета на оплату электроэнергии сказал Сальвини

Он также напомнил, что Италия под давлением левых сил в свое время отказалась от атомных электростанций.

Соответственно, нас вынудили закрыть существующие АЭС, в то время как в мире более 400 станций, из которых 120 - в Европе, - продолжают работать. Более того, строится еще около 50 станций. Мы же в этом плане ничего не делаем, потому что левые говорят: "Нет". Партия "Лига" и правительство работают над тем, чтобы возобновить использование АЭС, но на это потребуются годы. А пока по счетам платят обычные граждане и предприниматели. Когда проводятся атаки на НПЗ, проблемы возникают не в Вашингтоне, Пекине или Осло, а скорее в Риме и Милане подчеркнул Сальвини

Также он отметил: после окончания конфликта на Украине Италии, безусловно, стоит вернуться к закупкам российского газа.