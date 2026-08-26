Кризис в Европе усугубляется на фоне противостояния с Россией Эксперт Симонов: европейцы ощущают на себе экономическую войну России и Запада

Москва26 авг Вести.Население Европы начало ощущать на себе последствия экономической "войны" России и Запада: в Британии поднимают тарифы на электричество, а в Польше сомневаются, что нужно продолжать спонсировать Украину. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Он добавил, что у европейцев пока хватает "жирка" для продолжения экономического конфликта на истощение.

Эта экономическая война затрагивает и европейцев. Буквально вчера британский оператор энергосистем заявил, что с 1 октября повышаются счета на электричество для британских граждан. Я понимаю, что у европейцев есть возможность занимать у будущего и брать в долг, и в этой войне на истощение жирка у них пока еще хватает, но все равно это те действия, которые наносят серьезную боль и их экономике и заставляют граждан постепенно задумываться. Опять же, вчера прочитал опросы в Польше, где уже больше половины польских граждан сомневается в том, что военная помощь Украине необходима заявил Симонов

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, почему жители ЕС платят за газ больше американцев. По его мнению, главной причиной является глупость евробюрократов.