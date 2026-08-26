Дмитриев: в Европе за газ платят больше, чем в США, из-за глупости бюрократов ЕС

Дмитриев назвал причину, по которой в Европе за газ платят больше, чем в США Дмитриев: в Европе за газ платят больше, чем в США, из-за глупости бюрократов ЕС

Москва26 авг Вести.Жители Европы платят за природный газ примерно в девять раз больше американцев из-за глупости бюрократов Евросоюза. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В соцсети Х Дмитриев прокомментировал заявление инвестиционного специалиста Карела Меркса, который указал на то, что европейцы платят за газ в 8,6 раза больше американцев.

Цена бюрократической глупости ЕС, выразившейся в отказе от российских энергоресурсов: европейцы платят примерно в девять раз больше за природный газ, чем американцы написал он

Ранее глава РФПИ назвал "энергетическим самоубийством" отказ Евросоюза от закупок российского газа.