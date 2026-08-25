"Энергетическое самоубийство": Дмитриев высказался об отказе ЕС от газа из РФ Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа энергетическим самоубийством

Москва25 авг Вести.Отказ Евросоюза от закупок российского газа — это "энергетическое самоубийство". Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию издания Financial Times (FT) о самом высоком уровне цен на сжиженный природный газ в ЕС с 2023 года при крайне низких запасах газа.

FT обращает внимание на энергетическое самоубийство ЕС, вызванное отказом от российской энергетики написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев назвал немецкого лидера Фридриха Мерца "федеральным канцлером Украины" после того, как Мерц опубликовал украинский националистический лозунг.