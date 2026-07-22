Дмитриев: британские СМИ хотят, чтобы ЕС продолжал стрелять себе в ногу Дмитриев: британские СМИ призывают ЕС продолжать стрелять себе в ногу

Москва22 июл Вести.Британские СМИ хотят, чтобы Евросоюз (ЕС) продолжал стрелять себе в ногу, даже когда ноги не останется, написал в соцсети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times, в которой говорится, что ЕС должен "держаться вместе в отношении санкций против России".

Российские санкции уже обошлись ЕС в 3 триллиона евро. Британские СМИ хотят, чтобы ЕС продолжал стрелять себе в ногу, даже когда ноги уже не останется написал Дмитриев

Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях в ЕС из-за ряда положений 21-го пакета антироссийских санкций. Сильнее всех возражает Греция, которой грозят проблемы с судоходством из-за запрета на транспортировку российского сжиженного газа. Австрия, Германия, Италия, Португалия и Франция требуют исключений из 21-го пакета или же блокируют некоторые положения.