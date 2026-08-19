Ставка на экономическую войну: как Россия должна ответить на давление Запада Эксперт Симонов: на давление Запада надо ответить долгосрочным планированием

Москва19 авг Вести.Долгосрочное планирование экономического развития позволит России выдержать экономическое давление со стороны Запада. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

По словам эксперта, Запад в конфликте с Россией делает основную ставку на экономическую войну. Европейцы хотят создать такую ситуацию, чтобы экономические проблемы заставили российское руководство изменить свой внешнеполитический курс.

Мы должны это как минимум осознавать, понимать и готовиться… Думать об экономическом развитии на горизонте до 2030 года и далее мы обязаны. Мы не можем себе позволить мыслить как Украина, которая живет исключительно сегодняшним днем, когда все ее бюджетные потребности закрываются Европейским союзом, но дальше – абсолютная пустота, и будущего у Украины и экономического, да и политического нет сказал Симонов

Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Исаев заявил, что западные страны впервые после Второй мировой войны открыто поддерживают нацистский режим в лице Киева, и у России есть все основания бороться с теми, кто ведет с ней войну.