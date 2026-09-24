Москва24 сен Вести.России необходимо воспользоваться текущим ослаблением и внутренними противоречиями Запада, чтобы путем максимальной консолидации общества и активных действий на территории противника нанести решающий удар и предотвратить долгосрочную угрозу своей безопасности.

Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

По его оценке, российское общество высоко оценивает способность государства сохранить устойчивость в критический период. Он подчеркнул, что стране удалось предотвратить экономическую дестабилизацию и успешно противостоять внешнему давлению, с чем Россия справилась в полной мере.

Теперь наступил момент, когда наш противник слаб, как никогда. В момент начала специальной военной операции Запад представлял из себя практически всю объединенную Европу, которая пользовалась абсолютной поддержкой Соединенных Штатов Америки и представляла единую позицию совместно с руководством Европейского Союза. В настоящий момент конфликт между США и европейскими лидерами, европейской бюрократией и большим количеством европейских стран и внутриевропейских стран - абсолютно нелегитимные лидеры, не способные мобилизовать собственное общество. Сейчас лучший момент для того, чтобы мы проявили то качество, которое исторически за тысячу лет сделало наш народ самым великим народом, который живет на территории евразийского пространства. Это умение сплотиться, мобилизовать все свои ресурсы и нанести такой решающий удар, который этих полудурков приведет в чувство. Потому что, если мы не сделаем этого сейчас, дальше будет хуже и тяжелее намного заявил Сардарян

Он уверен, что цель Запада — создать единый антироссийский фронт из соседних государств.

Рано или поздно они справятся с тем, чтобы превратить разрозненное государства в регионы вот этой европейской республики, которая будет нацелена только исключительно против России. Мы категорически этого допустить не должны, должны работать на их территории, должны расшатывать обстановку там и сделать так, чтобы наш враг был разделен. Тогда нам его победить будет значительно проще заявил политолог

Ранее он обозначил ключевые факторы, способные привести к отказу европейских стран от территориальных и политических претензий к России. По его мнению, нет такого варианта, чтобы представители всех недружественных стран сели за стол переговоров и мирно договорились с Россией.