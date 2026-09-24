Москва24 сен Вести.Западные и европейские лидеры утратили легитимность и поддержку своих граждан из-за провальной политики в отношении России, что неизбежно ведет к их политическому краху.

Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

По его мнению, пятилетка украинского конфликта стала "черной меткой" для западных политиков, стоявших у его истоков. Лидеры Европы и Запада, развязавшие эту ситуацию, либо уже сошли с политической арены из-за полного фиаско в глазах избирателей, либо готовятся к уходу. Сегодня они настолько дискредитированы, что даже не могут подготовить себе достойную смену — их рейтинги пробили исторический минимум.

Все лидеры западных и европейских стран являются уже не политическими карликами - это политические инфузории-туфельки, бактерии политические. Они уже не обладают вообще никаким уровнем ни легитимности, ни поддержки собственного населения. Практически 5 лет мы находимся в режиме специальной военной операции и за эти 5 лет все те лидеры, которые являлись зачинщиками этого конфликта со стороны Запада и Европы, либо уже ушли со своих должностей, потому что обладали нулевым уровнем поддержки, либо в настоящий момент готовятся к тому, чтобы уйти и не могут никак продвинуть собственного преемника, потому что уровень их поддержки рекордно низок для их стран. Это главная оценка той политики, которую они проводили. Они могут сколько угодно говорить, что это из-за Баб-эль-Мандебского пролива, Ормуза, таяния ледников, нападения Альфа-Центавра - все, что угодно. Главная причина - это их политика в отношении России, то, что местное население европейское не воспринимает больше этой политики в качестве доминанты для своего будущего. Они в уничтоженном состоянии заявил Сардарян

Ранее профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко заявил, что мирные предложения коллективного Запада по завершению конфликта на Украине предполагают сохранение реваншистского режима. Киевский режим при его сохранении будет нацелен на войну и взятие реванша у России.